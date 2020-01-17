Чилиец Касале в третий раз выиграл "Дакар" в зачете квадроциклов

Общая протяженность последнего спецучастка, который завершился в пятницу в столице страны Эр-Рияде, составила 167 км. Лучшее время этапа показал поляк Аркадиуш Линднер на Can-Am, преодолев дистанцию за 1 час 53 минуты 15 секунд, вторым стал чилиец Джованни Энрико ("Ямаха") с отставанием в 1 минуту 21 секунду, третьим - француз Симон Витс на "Ямахе" (+1.25).

ТАСС, 17 января. Чилиец Игнасио Касале на "Ямахе" стал лучшим в ралли-марафоне "Дакар" в зачете квадроциклов. Соревнования прошли в Саудовской Аравии.

32-летний Касале по итогам 11 из 12 этапов (один из этапов был отменен в связи с гибелью мотоциклиста Паулу Гонсалвеша - прим. ТАСС) показал время 52 часа 4 минуты 39 секунд. Второе место занял Витс (+18.24), третьим стал выступающий на "Ямахе" поляк Рафал Соник (+1:04.15).

Касале в третий раз стал победителем "Дакара", наравне с аргентинцем Маркосом Патронелли он является лидером по количеству титулов в зачете квадроциклов. Впервые квадроциклы появились на "Дакаре" в 2009 году.

Ралли-рейд "Дакар" проводится с 1979 года, в этом году впервые его маршрут был проложен по территории Саудовской Аравии. Караван участников преодолел 7,8 тыс. км пути, из которых 5 тыс. км пришлись на скоростные спецучастки. На старт вышли больше 300 экипажей, которые выступили в пяти зачетах: мотоциклы, квадроциклы, автомобили, багги, грузовики.