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Ралли Дакар

Каргинов: экипажу "Камаз-мастер" было важно подтвердить первенство в "Дакаре"

В пятницу 43-летний гонщик во второй раз стал победителем престижного ралли-марафона
Камаз экипажа Андрея Каргинова EPA-EFE/ANDRE PAIN
Описание
Камаз экипажа Андрея Каргинова
© EPA-EFE/ANDRE PAIN

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Российскому экипажу Андрея Каргинова, который победил в общем зачете грузовиков в ралли-марафоне "Дакар", было важно доказать первенство "Камаз-мастер". Комментарий Каргинова предоставила ТАСС пресс-служба команды.

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Экипаж "Камаз-мастер" Андрея Каргинова во второй раз стал победителем "Дакара"

В пятницу 43-летний Каргинов во второй раз стал победителем "Дакара", его общее время составило 46 часов 33 минуты 36 секунд. Первый раз он побеждал в 2014 году. "Камаз-мастер" выигрывает на протяжении четырех лет. Этот титул стал для команды 17-м, что является рекордным показателем.

"Я счастлив, что удалось одержать победу. За две недели мы преодолели непростые тысячи километров сложнейшими внедорожными маршрутами. Для нас было важно подтвердить первенство "Камаз-мастер" в зачете грузовиков "Дакара" и показать преимущество российской техники в новом для ралли-марафона регионе. Рад, что наша команда вновь стала первой и порадовала болельщиков в России и во всем мире", - заявил Каргинов.

Ралли-рейд "Дакар" проводится с 1979 года, в этом году впервые его маршрут был проложен по территории Саудовской Аравии. Караван участников преодолел 7,8 тыс. км пути, из которых 5 тыс. км пришлись на скоростные спецучастки. На старт вышли больше 300 экипажей, которые выступили в пяти зачетах: мотоциклы, квадроциклы, автомобили, багги, грузовики.

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