Юристы Bonnard Lawson завершили подготовку извещения Паралимпийского комитета России в CAS

ТАСС, 17 января. Юристы швейцарской компании Bonnard Lawson Geneva ("Боннар лоусон Женева") вместе с Паралимпийским комитетом России (ПКР) завершили подготовку извещения в Спортивный арбитражный суд (CAS) о вступлении ПКР в судебный процесс. Об этом сообщается в пресс-релизе ПКР.

Ранее в ПКР заявляли, что организация выступит третьим лицом в процессе CAS по делу о санкциях Всемирного антидопингового агентства (WADA). Интересы ПКР в суде будет представлять юридическая компания Bonnard Lawson Geneva, WADA отправило уведомление в CAS о споре с РУСАДА 9 января.