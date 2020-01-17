Юристы Bonnard Lawson завершили подготовку извещения Паралимпийского комитета России в CAS

ТАСС, 17 января. Юристы швейцарской компании Bonnard Lawson Geneva ("Боннар лоусон Женева") вместе с Паралимпийским комитетом России (ПКР) завершили подготовку извещения в Спортивный арбитражный суд (CAS) о вступлении ПКР в судебный процесс. Об этом сообщается в пресс-релизе ПКР.
Ранее в ПКР заявляли, что организация выступит третьим лицом в процессе CAS по делу о санкциях Всемирного антидопингового агентства (WADA). Интересы ПКР в суде будет представлять юридическая компания Bonnard Lawson Geneva, WADA отправило уведомление в CAS о споре с РУСАДА 9 января.
"Паралимпийский комитет России и представляющая интересы ПКР в CAS юридическая компания Bonnard Lawson Geneva завершили подготовку извещения в CAS о вступлении в процесс. Документы будут переданы в установленные регламентом сроки", - говорится в релизе.
Исполком WADA 9 декабря 2019 года единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия кодексу и санкции в отношении российского спорта в связи с манипуляциями с базой данных московской антидопинговой лаборатории, которая содержит результаты проверки спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Россия рискует на четыре года лишиться права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны могут потерять возможность выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом. Санкции вступят в силу только в том случае, если их одобрит CAS.