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Футбол в России

Гендиректор ФК "Зенит": реформа Кубка России повысит престиж турнира

Согласно плану предлагаемой РФС реформы, участники Лиги чемпионов и Лиги Европы будут начинать выступление в турнире со стадии 1/8 финала

МОСКВА, 17 января. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Реформа Олимп - Кубка России по футболу повысит престиж турнира. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев.

В четверг на общем собрании клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) с перевесом в один голос проголосовали за реформу Кубка России. Подробности предстоящих изменений не разглашались. Как сообщил ТАСС президент "Урала" Григорий Иванов, согласно плану предлагаемой Российским футбольным союзом (РФС) реформы, участники Лиги чемпионов и Лиги Европы будут начинать выступление в турнире со стадии 1/8 финала.

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"Реформа поднимет престиж Кубка России, - сказал Медведев. - То, что клубы премьер-лиги будут вступать в борьбу с этого этапа, сделает турнир более привлекательным для команд РПЛ. Кубок России имеет долгую историю, хочется, чтобы за него сражались, чтобы соревнование было интереснее для клубов и болельщиков".

Согласно существующему формату Кубка России, команды высшего дивизиона начинают участие в турнире со стадии 1/16 финала. Зачастую из-за плотного графика команды, представляющие Россию в еврокубках, выставляют на матчи кубка страны дублирующие составы. Иванов считает, что реформа Кубка России не изменит отношения клубов к турниру.

"У нас есть пример небезызвестного английского клуба, который из-за календаря отправил на матч кубка второй или даже третий состав (участвовавший основным составом в клубном чемпионате мира "Ливерпуль" выставил на матч 1/4 финала Кубка английской лиги игроков молодежной команды, где потерпел поражение от "Астон Виллы" со счетом 0:5 - прим. ТАСС). И мы знаем, чем это закончилось. Помимо структуры Кубка России, важно, чтобы календарь был такой, чтобы клубы стремились играть первыми составами", - отметил Медведев.

Кубок России разыгрывается с 1992 года. Рекордсменом по количеству завоеванных трофеев является московский "Локомотив" (8). В розыгрыше Кубка России текущего сезона "Зенит" в 1/4 финала на выезде сыграет с грозненским "Ахматом".

Теги
Российский футболМедведев, Александр Иванович
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