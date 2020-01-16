Прядкин всех устроил. Клубы решили расширить РПЛ и заодно переизбрали президента

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) прошло в четверг в Москве. Было принято несколько важных для российского футбола решений.
Центральный вопрос - обсуждение инициативы по увеличению числа команд - участниц чемпионата России с 16 до 18 клубов. Он был выдвинут президентом ЦСКА Евгением Гинером на заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) в мае 2019 года. В начале июня за расширение лиги проголосовали 15 из 16 клубов, против был московский "Спартак". Месяц спустя президент премьер-лиги Сергей Прядкин сообщал ТАСС о том, что этот вопрос можно рассматривать только после 2022 года, когда пройдет чемпионат мира в Катаре.
После завершения заседания генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил журналистам, что за эту идею выступило большинство клубов. "Спартак" снова оказался в оппозиции, гендиректор красно-белых Томас Цорн отметил, что РПЛ еще не готова к расширению. "Еще свежи в памяти примеры "Тосно" и "Амкара", которые оказались не готовы финансово. Не очевидны и экономические предпосылки к расширению, это касается как средней посещаемости матчей в отдельных регионах, так и уровня доходов клубов от реализации телевизионных и коммерческих прав", - отметил Цорн.
Ничего конкретного о том, когда в РПЛ смогут одновременно играть 18 клубов, сказано не было. По словам президента РПЛ Сергея Прядкина, этот вопрос будет обсуждаться на следующем собрании после консультации с РФС. Также глава лиги уточнил, что помимо гладкого чемпионата, в котором каждая из команд сыграет в два круга по 34 матча, озвучивались и другие варианты.
"Все клубы проголосовали за то, чтобы игр было больше. Были рассмотрены варианты плей-офф, разбития на различные группы. Были варианты с увеличением команд, были с сокращением, был вариант оставить все как есть", - пояснил Прядкин.
На данный момент из РПЛ напрямую в ФНЛ вылетают 15-я и 16-я команды, а клубы, занявшие 13-е и 14-е места, участвуют в стыковых матчах с третьей и четвертой командами второго по силе дивизиона. Чемпионат России проходит в два круга, в течение сезона клубы проводят по 30 игр, встречаясь друг с другом по два раза. За всю историю высшего дивизиона было четыре сезона, когда в турнире принимали участие более 16 команд. В 1993, 1996 и 1997 годах играли 18 клубов, в 1992 году - 20 команд, которые были разделены на две группы.
Неоднозначная реформа Кубка России
Также на заседании был поднят вопрос о реформировании Кубка России. По поводу этой идеи мнения представителей клубов разделились. Девять клубов были за, семь - против. Подробностей реформы гендиректор ЦСКА не раскрыл, но отметил, что "Российский футбольный союз выступил с интересной инициативой".
Президент РПЛ отметил, что окончательное решение по реформе организованного в 1992 году турнира еще не принято. "РФС открыт для диалога с нами", - сказал он.
Директор по маркетингу РПЛ Евгений Савин заявил, что реформа Кубка России ставит перед собой цель повысить престиж турнира. "Цель - сделать так, чтобы топ-клубы относились к кубку с максимальной серьезностью с самой первой стадии своего участия, - сказал он. - Мнения разделились, но тот формат, который есть (предложенный РФС на заседании общего собрания клубов РПЛ - прим. ТАСС), большинство клубов поддержали".
Ясность относительно сути реформы внес президент "Урала" Григорий Иванов. В разговоре с ТАСС он сообщил, что РФС намерен освободить участников еврокубков от участия в 1/16 финала Кубка России, а также сообщил, что голосовал против этой реформы.
"Она состоит в том, что играющие в еврокубках команды освобождаются от стадии 1/16 финала Кубка России. Но это не дает возможности жителям нашей страны увидеть сильнейшие команды где-то в глубинке. Когда "Зенит", ЦСКА, "Спартак" приезжают на периферию, там происходит футбольный бум, собираются большие стадионы, настоящий футбольный праздник в городе. А так команды РПЛ будут играть друг с другом, ажиотажа уже не будет", - заявил Иванов.
Согласно существующему формату Кубка России, команды высшего дивизиона начинают участие в турнире со стадии 1/16 финала. Зачастую из-за плотного графика команды, представляющие Россию в еврокубках, выставляют на матчи кубка страны дублирующие составы. "Если клубы не хотят играть в 1/16 финала, высылают вторые составы, то почему они думают, что со стадии 1/8 финала все изменится? Так же пришлют вторые составы", - отметил президент "Урала".
Клубы досрочно единогласно переизбрали Прядкина
Выступая перед журналистами, Савин сообщил, что следующий розыгрыш чемпионата России планируется начать 25 или 26 июля, а завершить - 23 мая 2021 года. "Мы прорабатывали много вариантов, исходя из международного календаря матчей, - отметил директор премьер-лиги по маркетингу. - Приняли структуру за основу, какие-то маленькие комментарии еще будут".
Вместе с тем представитель РПЛ заявил, что пока речь идет только о проекте календаря, поскольку при его составлении будет необходимо учитывать возможное утверждение нового формата Кубка России. "Все клубы основные вещи по структуре календаря поддержали", - добавил Савин.
В сезоне-2019/20 матчи 30-го тура чемпионата страны запланированы на 17 мая, а финал кубка - на 13-е. В следующем сезоне решающий матч национального кубка планируется провести 29 мая 2021 года.
В конце заседания директор по связям с общественностью РПЛ Сергей Алексеев сообщил о том, что клубы досрочно переизбрали Прядкина в качестве президента премьер-лиги на новый пятилетний срок. Сам руководитель лиги отметил, что это было сделано единогласно.
"Сейчас нам нужен человек, которого мы знаем, который руководит лигой уже не первый день. Поэтому все клубы единогласно проголосовали за, Сергей Геннадьевич всех устраивает", - сказал Иванов, комментируя единодушие клубов. Вместе с тем он отметил, что выборы главы РПЛ лучше проводить ближе к началу, а не концу сезона - изначально избрание президента премьер-лиги было намечено на апрель.
Таким образом, к моменту истечения нового срока Прядкин будет возглавлять премьер-лигу 18 лет кряду. Общий же его стаж в организации, которая до 2018 года носила название "Российская футбольная премьер-лига", уже сейчас насчитывает 19 лет, а к 2025 году он составит 24 года.