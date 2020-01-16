Прядкин всех устроил. Клубы решили расширить РПЛ и заодно переизбрали президента

Центральный вопрос - обсуждение инициативы по увеличению числа команд - участниц чемпионата России с 16 до 18 клубов. Он был выдвинут президентом ЦСКА Евгением Гинером на заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) в мае 2019 года. В начале июня за расширение лиги проголосовали 15 из 16 клубов, против был московский "Спартак". Месяц спустя президент премьер-лиги Сергей Прядкин сообщал ТАСС о том, что этот вопрос можно рассматривать только после 2022 года, когда пройдет чемпионат мира в Катаре.

После завершения заседания генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил журналистам, что за эту идею выступило большинство клубов. "Спартак" снова оказался в оппозиции, гендиректор красно-белых Томас Цорн отметил, что РПЛ еще не готова к расширению. "Еще свежи в памяти примеры "Тосно" и "Амкара", которые оказались не готовы финансово. Не очевидны и экономические предпосылки к расширению, это касается как средней посещаемости матчей в отдельных регионах, так и уровня доходов клубов от реализации телевизионных и коммерческих прав", - отметил Цорн.

Ничего конкретного о том, когда в РПЛ смогут одновременно играть 18 клубов, сказано не было. По словам президента РПЛ Сергея Прядкина, этот вопрос будет обсуждаться на следующем собрании после консультации с РФС. Также глава лиги уточнил, что помимо гладкого чемпионата, в котором каждая из команд сыграет в два круга по 34 матча, озвучивались и другие варианты.

"Все клубы проголосовали за то, чтобы игр было больше. Были рассмотрены варианты плей-офф, разбития на различные группы. Были варианты с увеличением команд, были с сокращением, был вариант оставить все как есть", - пояснил Прядкин.

На данный момент из РПЛ напрямую в ФНЛ вылетают 15-я и 16-я команды, а клубы, занявшие 13-е и 14-е места, участвуют в стыковых матчах с третьей и четвертой командами второго по силе дивизиона. Чемпионат России проходит в два круга, в течение сезона клубы проводят по 30 игр, встречаясь друг с другом по два раза. За всю историю высшего дивизиона было четыре сезона, когда в турнире принимали участие более 16 команд. В 1993, 1996 и 1997 годах играли 18 клубов, в 1992 году - 20 команд, которые были разделены на две группы.

Неоднозначная реформа Кубка России

Также на заседании был поднят вопрос о реформировании Кубка России. По поводу этой идеи мнения представителей клубов разделились. Девять клубов были за, семь - против. Подробностей реформы гендиректор ЦСКА не раскрыл, но отметил, что "Российский футбольный союз выступил с интересной инициативой".