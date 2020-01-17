Российский скелетонист Третьяков доволен бронзой на этапе Кубка мира в Австрии

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2014 года по скелетону россиянин Александр Третьяков остался доволен выступлением на этапе Кубка мира в австрийском Инсбруке, где в пятницу занял третье место. Об этом Третьяков сообщил ТАСС по телефону.

Российский скелетонист Третьяков занял третье место на этапе Кубка мира в Инсбруке

34-летний россиянин по сумме двух заездов уступил победителю 0,44 секунды. Первым стал латвиец Мартинс Дукурс (1.44,50), вторым - южнокореец Юн Сун Бин (+0,42). Россиянин Никита Трегубов занял 13-е место (+1,43), Евгений Рукосуев - 15-е (+1,60).

"Доволен ли я результатом? В принципе, все получилось отлично. Но ошибки у меня, конечно, были, в основном на кольце. Я никак не могу к нему приноровиться, а потом уже сложно что-то исправить", - сказал Третьяков.

В общем зачете одержавший победы на втором и четвертом этапах Третьяков идет вторым, набрав 1018 очков. Лидирует Дукурс (1047), на третьем месте Юн Сун Бин (979).

Третьяков - чемпион Олимпийских игр в Сочи 2014 года, в его активе бронзовая награда Игр-2010. Помимо этого, Третьяков является чемпионом мира, четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером мировых первенств. Дважды российский скелетонист одерживал победу в общем зачете Кубка мира.

Следующий этап Кубка мира пройдет 24 января в немецком Кёнигзее.