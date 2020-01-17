ЦСКА выиграл у "Басконии" и одержал третью победу подряд в баскетбольной Евролиге

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Российский ЦСКА обыграл дома испанскую "Басконию" со счетом 94:90 в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в Москве в присутствии 6587 зрителей.

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Самым результативным игроком встречи стал баскетболист ЦСКА Майк Джеймс, набравший 33 очка. У "Басконии" больше всех очков набрал Юссуфа Фолл (19).

ЦСКА одержал третью победу кряду, 10 января московский клуб на выезде победил немецкую "Баварию" (84:77), а 14 января дома выиграл у испанского "Реала" (60:55).

В турнирной таблице ЦСКА идет четвертым с 14 победами в 20 матчах. "Баскония" занимает 14-е место, одержав семь побед при 13 поражениях.

В следующем матче ЦСКА примет испанскую "Валенсию", "Баскония" дома встретится с российским клубом "Химки". Обе встречи пройдут 23 января.