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Australian Open

Российский теннисист Донской проиграл в финале квалификации Australian Open

Он уступил египтянину Мохамеду Сафвату

ТАСС, 18 января. Россиянин Евгений Донской проиграл египтянину Мохамеду Сафвату в финале квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису.

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Встреча продолжалась 1 час 30 минут и завершилась поражением российского спортсмена, занимающего 106-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), со счетом 5:7, 4:6. Теннисисты провели первый очный матч. Сафват в рейтинге ATP идет на 172-й строчке.

Таким образом, в основной сетке мужского турнира Открытого чемпионата Австралии выступят три теннисиста из России - Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублев.

Открытый чемпионат Австралии пройдет в Мельбурне с 20 января по 2 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет $49,1 млн.

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Australian Open
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