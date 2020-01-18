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Ралли Дакар

Путин отметил упорство и сплоченность победившего на ралли "Дакар" экипажа "Камаз-мастер"

Президент пожелал членам экипажа Андрея Каргинова новых свершений и спортивной удачи

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил членов спортивной команды "Камаз-мастер" Андрея Каргинова, Андрея Макеева и Игоря Леонова, одержавших победу в ралли-марафоне "Дакар" в зачете грузовиков. Текст поздравления опубликован в субботу на сайте Кремля.

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"Вы уверенно прошли все этапы этих легендарных соревнований, проявили упорство, командную сплоченность, нацеленность на результат. Продемонстрировали огромные возможности и мощный потенциал отечественной автомобильной техники", - говорится в поздравлении.

Президент пожелал членам экипажа новых свершений и спортивной удачи, отметив, что их триумф стал "настоящим подарком для многочисленных болельщиков".

17 января экипаж "Камаз-мастер" под управлением Каргинова стал победителем "Дакара". Соревнования впервые прошли в Саудовской Аравии. За всю историю "Дакара" экипажи команды "Камаз-мастер" 17 раз становились победителями ралли-рейда, что является наилучшим результатом.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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