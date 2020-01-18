Эксперт: Рублеву может не хватить сил на Australian Open после побед на двух турнирах

В субботу Рублев в финале турнира в австралийской Аделаиде победил южноафриканца Ллойда Харриса (6:3, 6:0). 22-летний россиянин выиграл второй турнир подряд, 11 января в решающем матче в Дохе он победил француза Корентена Муте - 6:2, 7:6 (7:3). Открытый чемпионат Австралии пройдет в Мельбурне с 20 января по 2 февраля.

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Россиянину Андрею Рублеву будет непросто восстановиться к Открытому чемпионату Австралии после двух подряд побед на турнирах Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP). Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер РСФСР Виктор Янчук.

"Две победы Рублева подряд на турнирах перед Открытым чемпионатом Австралии слегка настораживают. Возникает вопрос, хватит ли ему сил на турнир Большого шлема. А это самое главное испытание. В связи с большой физической нагрузкой и полной выкладкой на этих двух турнирах ему будет непросто восстановиться и прийти в себя", - отметил Янчук.

"Он молодой, может по ходу первой недели, когда матчи играются через день, сумеет прийти в себя. А так, Рублев уже заявил о себе и победами поддерживает высокий класс. К началу сезона он подошел в хорошей форме", - добавил собеседник агентства.

Янчук назвал победу Рублева в финале турнира в Аделаиде вполне ожидаемой. "Полуфинальный матч был гораздо более тяжелым, но там в концовке матча сказался очень сильный характер Рублева. В финале соперник был не таким классным, Рублев его переиграл вчистую и не дал никаких шансов", - заключил Янчук.

В обновленной версии рейтинга ATP, которая будет опубликована в понедельник, Рублев поднимется на 16-ю строчку, обойдет Карена Хачанова и станет второй ракеткой России.