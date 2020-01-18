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Australian Open

Эксперт: Рублеву может не хватить сил на Australian Open после побед на двух турнирах

Первый в сезоне турнир Большого шлема стартует 20 января

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Россиянину Андрею Рублеву будет непросто восстановиться к Открытому чемпионату Австралии после двух подряд побед на турнирах Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP). Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер РСФСР Виктор Янчук.

В субботу Рублев в финале турнира в австралийской Аделаиде победил южноафриканца Ллойда Харриса (6:3, 6:0). 22-летний россиянин выиграл второй турнир подряд, 11 января в решающем матче в Дохе он победил француза Корентена Муте - 6:2, 7:6 (7:3). Открытый чемпионат Австралии пройдет в Мельбурне с 20 января по 2 февраля.

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"Две победы Рублева подряд на турнирах перед Открытым чемпионатом Австралии слегка настораживают. Возникает вопрос, хватит ли ему сил на турнир Большого шлема. А это самое главное испытание. В связи с большой физической нагрузкой и полной выкладкой на этих двух турнирах ему будет непросто восстановиться и прийти в себя", - отметил Янчук.

"Он молодой, может по ходу первой недели, когда матчи играются через день, сумеет прийти в себя. А так, Рублев уже заявил о себе и победами поддерживает высокий класс. К началу сезона он подошел в хорошей форме", - добавил собеседник агентства.

Янчук назвал победу Рублева в финале турнира в Аделаиде вполне ожидаемой. "Полуфинальный матч был гораздо более тяжелым, но там в концовке матча сказался очень сильный характер Рублева. В финале соперник был не таким классным, Рублев его переиграл вчистую и не дал никаких шансов", - заключил Янчук.

В обновленной версии рейтинга ATP, которая будет опубликована в понедельник, Рублев поднимется на 16-ю строчку, обойдет Карена Хачанова и станет второй ракеткой России.

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