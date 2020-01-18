Бородавко: серебро Непряевой в Чехии говорит о полном восстановлении после "Тур де Ски"

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Второе место, занятое российской лыжницей Натальей Непряевой в гонке с раздельным стартом свободным стилем на 10 км на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место, свидетельствует о том, что эта спортсменка сумела полностью восстановиться после "Тур де Ски" и обязательно продолжит борьбу за место в призовой тройке в общем зачете Кубка мира. Об этом сообщил ТАСС личный тренер Непряевой Юрий Бородавко.
Победительницей гонки стала лидер общего зачета Кубка мира норвежка Тереза Йохауг, показавшая результат 23 минуты 51,6 секунды. Непряева проиграла ей 32,7 секунды, третьей стала еще одна норвежка Хейди Венг (+40,3). Для Непряевой этот старт стал первым после многодневной гонки "Тур де Ски", где она заняла второе место, также проиграв в общем зачете Йохауг.
"Наталья в сегодняшней гонке показала достаточно высокий уровень, хорошо разложилась по дистанции, - сказал Бородавко. - Мы очень довольны тем, как она здесь выступила. После сегодняшней гонки можно сделать четкий вывод, что Непряевой удалось полностью восстановиться после "Тур де Ски", и сейчас наша спортсменка продолжит борьбу за место в призовой тройке в общем зачете Кубка мира".
Позднее в субботу пройдет мужская гонка с раздельным стартом свободным стилем на 15 км. В воскресенье в рамках чешского этапа Кубка мира пройдут гонки преследования, у женщин на дистанции 10 км классическим стилем Непряева отправится второй с отставанием от Йохауг в 32,7 секунды.