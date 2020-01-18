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Зимние олимпийские виды спорта

Бородавко: серебро Непряевой в Чехии говорит о полном восстановлении после "Тур де Ски"

В субботу российская лыжница на этапе Кубка мира в гонке на 10 км уступила только норвежке Терезе Йохауг

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Второе место, занятое российской лыжницей Натальей Непряевой в гонке с раздельным стартом свободным стилем на 10 км на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место, свидетельствует о том, что эта спортсменка сумела полностью восстановиться после "Тур де Ски" и обязательно продолжит борьбу за место в призовой тройке в общем зачете Кубка мира. Об этом сообщил ТАСС личный тренер Непряевой Юрий Бородавко.

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Победительницей гонки стала лидер общего зачета Кубка мира норвежка Тереза Йохауг, показавшая результат 23 минуты 51,6 секунды. Непряева проиграла ей 32,7 секунды, третьей стала еще одна норвежка Хейди Венг (+40,3). Для Непряевой этот старт стал первым после многодневной гонки "Тур де Ски", где она заняла второе место, также проиграв в общем зачете Йохауг.

"Наталья в сегодняшней гонке показала достаточно высокий уровень, хорошо разложилась по дистанции, - сказал Бородавко. - Мы очень довольны тем, как она здесь выступила. После сегодняшней гонки можно сделать четкий вывод, что Непряевой удалось полностью восстановиться после "Тур де Ски", и сейчас наша спортсменка продолжит борьбу за место в призовой тройке в общем зачете Кубка мира".

Позднее в субботу пройдет мужская гонка с раздельным стартом свободным стилем на 15 км. В воскресенье в рамках чешского этапа Кубка мира пройдут гонки преследования, у женщин на дистанции 10 км классическим стилем Непряева отправится второй с отставанием от Йохауг в 32,7 секунды.

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Зимние олимпийские виды спорта
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