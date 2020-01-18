Российская лыжница Непряева стала второй в гонке на 10 км на этапе КМ в Чехии

ТАСС, 18 января. Россиянка Наталья Непряева заняла второе место в гонке с раздельным стартом свободным стилем на дистанции 10 км на этапе Кубка мира по лыжному спорту, который проходит в Чехии.

Победительницей гонки стала лидер общего зачета Кубка мира норвежка Тереза Йохауг, показавшая результат 23 минуты 51,6 секунды. Непряева проиграла ей 32,7 секунды, третьей стала еще одна норвежка Хейди Венг (+40,3). Россиянка Христина Мацокина заняла 25-е место (+1.49,5), Екатерина Смирнова - 29-е (+2.02,4), Нина Дуботолкина - 38-е (+2.17,2), Анна Жеребятьева - 45-е (+2.37,6), Лидия Дуркина - 50-е (2.54,1).

Для Непряевой этот старт стал первым после многодневной гонки "Тур де Ски", где она заняла второе место, также проиграв в общем зачете Йохауг.

Этап Кубка мира в Чехии завершится в воскресенье.