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Зимние олимпийские виды спорта

Российская лыжница Непряева стала второй в гонке на 10 км на этапе КМ в Чехии

Непряева уступила норвежке Терезе Йохауг 32,7 секунды
Наталья Непряева EPA-EFE/TOMS KALNINS
Описание
Наталья Непряева
© EPA-EFE/TOMS KALNINS

ТАСС, 18 января. Россиянка Наталья Непряева заняла второе место в гонке с раздельным стартом свободным стилем на дистанции 10 км на этапе Кубка мира по лыжному спорту, который проходит в Чехии.

Победительницей гонки стала лидер общего зачета Кубка мира норвежка Тереза Йохауг, показавшая результат 23 минуты 51,6 секунды. Непряева проиграла ей 32,7 секунды, третьей стала еще одна норвежка Хейди Венг (+40,3). Россиянка Христина Мацокина заняла 25-е место (+1.49,5), Екатерина Смирнова - 29-е (+2.02,4), Нина Дуботолкина - 38-е (+2.17,2), Анна Жеребятьева - 45-е (+2.37,6), Лидия Дуркина - 50-е (2.54,1).

Для Непряевой этот старт стал первым после многодневной гонки "Тур де Ски", где она заняла второе место, также проиграв в общем зачете Йохауг.

Этап Кубка мира в Чехии завершится в воскресенье.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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