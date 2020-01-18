Российский биатлонист Стрельцов стал третьим в гонке преследования на этапе Кубка IBU

ТАСС, 18 января. Российский биатлонист Кирилл Стрельцов занял третье место в гонке преследования на этапе Кубка IBU, который проходит в Словакии.

Победителем гонки стал норвежец Эндре Стрёмсхейм, на дистанции 12,5 км показавший результат 31 минута 39,9 секунды, допустив на четырех огневых рубежах два промаха. Вторым финишировал украинец Руслан Ткаленко (отставание 54,3 секунды; 1 промах). Стрельцов проиграл победителю 1 минуту 7 секунд, пробежав два штрафных круга.

Россиянин Василий Томшин стал шестым (+1.17,3; 1), Семен Сучилов, выигравший накануне спринт, - 15-м (+2.43,2; 8), Алексей Слепов - 19-м (+3.04,0; 7), Вадим Филимонов - 30-м (+4.09,8; 3).

Этап Кубка IBU в Словакии завершится в субботу женской гонкой преследования.