Белозеров: функциональное состояние биатлониста Елисеева вызывает серьезные опасения

В субботу сборная России в составе Евгения Гараничева, Матвея Елисеева, Эдуарда Латыпова и Александра Логинова стала четвертой в эстафете 4х7,5 км на этапе Кубка мира в Рупольдинге, проиграв более полутора минут победителям гонки французам.

"Логистика передвижений Елисеева, который принимал участие в Рождественской гонке в Германии, выстроилась так, что на лыжи он встал лишь 2 января, пропустив 11 дней. Для него это большой минус, и его состояние сегодня у меня вызывает реальные опасения", - сообщил Белозеров.

"Завтра нас ждет гонка преследования. Нами взят такой курс - сохранить Елисеева в числе 15 лучших, чтобы затем он имел возможность выступить в масс-старте, - отметил тренер. - Сейчас нам нужно четко продумать тактику его участия в соревнованиях, чтобы не загнать Матвея в яму. Иначе на сборе можем его и не "реанимировать".

В нынешнем сезоне Елисеев завоевал бронзовую награду на стартовом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Он является бронзовым призером чемпионата мира 2019 года в эстафете. В активе 26-летнего спортсмена также золотая и серебряная награды первенства Европы.