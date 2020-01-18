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НХЛ

Семин поздравит Овечкина, когда он станет лучшим снайпером в истории НХЛ

Российский нападающий вошел в десятку лучших снайперов лиги

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Бывший партнер Александра Овечкина по "Вашингтону" Александр Семин поздравит игрока, когда он побьет снайперский рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом выступающий за подольский "Витязь" Семин рассказал ТАСС.

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В субботу Овечкин забросил 690-ю шайбу в НХЛ в матче против "Нью-Йорк Айлендерс". Благодаря этому голу Овечкин догнал в списке лучших снайперов в истории НХЛ канадца Марио Лемье и теперь делит с ним десятое место. Наибольшее количество заброшенных шайб в НХЛ на счету канадца Уэйна Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).

"С Овечкиным мы регулярно общаемся, как и раньше. Когда он забьет 894 гола и обойдет Гретцки, тогда я его поздравлю, а не сейчас", - сказал Семин.

Семин выступал за "Вашингтон" в сезоне-2003/04 и с 2006 по 2012 год. "Я слежу за "Вашингтоном" и в целом за НХЛ. Не буду говорить, как команда выступит в этом году. Я уже один раз сказал, а они тогда сразу же проиграли", - добавил он.

"Вашингтон" после 48 матчей набрал 69 очков и занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Теги
Овечкин, Александр Михайлович
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