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ММА

Макгрегор победил Серроне в первом поединке после поражения от Нурмагомедова

Бой завершился нокаутом в первом раунде
Конор Макгрегор AP Photo/John Locher
Описание
Конор Макгрегор
© AP Photo/John Locher

ТАСС, 19 января. Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор победил американца Дональда Серроне на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 246. Поединок в полусреднем весе, который прошел в Лас-Вегасе (штат Невада, США), завершился нокаутом в первом раунде (на 40-й секунде).

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Для Макгрегора прошедший бой стал первым после поражения от россиянина Хабиба Нурмагомедова осенью 2018 года. Всего 31-летний ирландец провел 26 поединков в смешанных единоборствах, одержав 22 победы и потерпев четыре поражения. Первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году, позднее став первым в истории бойцом организации, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой).

Серроне принял участие в 51 поединке, выиграл в 36 боях, уступил 14 раз, еще один бой был признан несостоявшимся. В последнем бою 14 сентября 36-летний американец уступил техническим нокаутом соотечественнику Джастину Гэтжи.

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