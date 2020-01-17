Глава UFC: Макгрегор получит шанс на бой с Нурмагомедовым в случае победы над Серроне

ТАСС, 17 января. Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор получит возможность провести матч-реванш против россиянина Хабиба Нурмагомедова, если выиграет предстоящий поединок у американца Дональда Серроне. Об этом заявил президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт, которого цитирует "Газета.Ru" со ссылкой на портал MMA Fighting.

Поединок между Макгрегором и Серроне состоится 18 января на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе (США, штат Невада).

"Он [Макгрегор] получит то, о чем просит. Он давно жаждет реванша с Хабибом, это не секрет. Если Конор победит в эти выходные, то получит шанс на титульный бой, трансляции которого побьют все рекорды за историю UFC", - сказал Уайт.

Первый поединок между Нурмагомедовым и Макгрегором прошел 6 октября 2018 года и завершился победой россиянина болевым приемом в четвертом раунде. Российский боец защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Для Макгрегора предстоящий бой станет первым после проигранного поединка с Нурмагомедовым. Всего 31-летний ирландец провел 25 поединков в смешанных единоборствах, одержав 21 победу (19 досрочно) и потерпев четыре поражения. Первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году, позднее став первым в истории бойцом организации, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой).

В послужном списке 31-летнего Нурмагомедова 28 побед (18 досрочно) и ни одного поражения.