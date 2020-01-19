Свищев: Великобритания отказом выдать пробы Мо Фары попирает принципы чистого спорта

Издание The Telegraph в пятницу опубликовало материал о том, что UKAD не намерено предоставлять WADA пробы Фары и готово бороться с любыми попытками WADA заполучить образцы мочи и крови этого спортсмена в рамках расследования дела его бывшего тренера.

"Мы наблюдаем любопытный прецедент для мирового спорта, в котором крайне показательна будет реакция WADA. Как мы помним, WADA не раз выражало возмущение по поводу российских спортсменов, несмотря на то, что Россия предоставляла полный доступ к их допинг-пробам. Большей открытости, чем открытость российского спорта, не может быть в принципе. При этом представители национальных антидопиновых агентств Британии и США неоднократно имели наглость выступать с заявлениями, явно демонстрирующими ненависть к российскому спорту", - сказал Свищев.

"Тот же глава UKAD Кенворти позволял себе призывы к WADA отстранить нашу сборную от Олимпийский игр, глава USADA Тайгарт разражался критикой решений WADA по России. Сейчас же с их стороны следует совершенное попрание порядка, установленного в мировом спорте WADA, той самой организацией, которая была учреждена Международным олимпийским комитетом и в соответствии с кодексом которой действуют национальные антидопинговые агентства", - добавил Свищев.

По его словам, ситуация говорит о поощрении допинга в Великобритании. "Сам факт того, что UKAD приняло решение не предоставлять пробы своего спортсмена, говорит о том, что употребление допинга поощряется в Британии на государственном уровне. Ничем иным объяснить подобное поведение английской антидопинговой организации нельзя. Если же данный инцидент будет замят, то мы вновь станем свидетелями политики двойных стандартов, при которых худшие из них, к сожалению, несправедливо применяются именно к России", - сказал Свищев.