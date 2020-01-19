Команда дивизиона Боброва стала победителем Матча звезд КХЛ

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Сборная дивизиона Боброва выиграла у команды дивизиона Тарасова по буллитам со счетом 7:6 в финале ФОНБЕТ Матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра прошла на льду "ВТБ-Арены" в Москве.

Пушкин из Канады и Грецкий с драниками. Мастер-шоу звезд КХЛ прошло в Москве

Основное время встречи завершилось со счетом 6:6. В составе победителей шайбы забросили Юусо Хиетанен (5-я минута), Яков Рылов (8), Микко Лехтонен (8, 14), Владимир Ткачев (9), Герман Шапорев (11). Победный буллит реализовал Лехтонен.

За команду дивизиона Тарасова точными бросками отметились Чарлз Геноуэй (2), Сергей Шмелев (3), Стефан Да Коста (6, 15), Александр Семин (13) и Кирилл Капризов (17)

Встречи Матча звезд проходили в формате "три на три" и состояли из двух периодов по 10 минут. В первом полуфинале сборная дивизиона Боброва обыграла команду дивизиона Чернышева со счетом 7:4. В другом полуфинале сборная дивизиона Тарасова оказалась сильнее команды дивизиона Харламова (8:6). В матче за третье место сборная дивизиона Чернышева выиграла у команды дивизиона Харламова по буллитам (9:8).

Матч звезд КХЛ проходил в 12-й раз. В 2009 и 2010 годах в Матче звезд встречались команды российских и иностранных хоккеистов, с 2011 по 2016 год - сборные Востока и Запада. В 2017 году впервые был проведен мини-турнир между сборными дивизионов, победителем которого стала команда дивизиона Чернышева, в 2018-м победу одержала команда дивизиона Тарасова, в 2019-м - Чернышева.

В субботу команда дивизиона Харламова одержала победу в мастер-шоу Матча звезд, набрав по итогам шести конкурсов 11 очков, второе место заняла команда дивизиона Тарасова (6), третье место у сборной дивизиона Боброва (4), последнее место заняли прошлогодние победители соревнования из дивизиона Чернышева (2). Третий год подряд в мастер-шоу принимали участие сборные дивизионов, а не конференций. Команда дивизиона Харламова во второй раз стала победителем.