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Ралли Дакар

Команда "Камаз-мастер" вернулась из Саудовской Аравии после ралли "Дакар"

Команда в 17-й раз одержала победу в зачете грузовиков
Описание
© Полина Панина/ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Самолет с командой "Камаз-мастер" совершил посадку в московском аэропорту Шереметьево. Об этом с места событий сообщает корреспондент ТАСС.

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Ралли-марафон "Дакар" завершился в Саудовской Аравии в пятницу. Команда "Камаз-мастер" в 17-й раз одержала победу в зачете грузовиков. Второй раз в карьере победу в гонке одержал экипаж под управлением Андрея Каргинова. Экипаж "Камаз-мастер" Антона Шибалова занял второе место, экипаж "Камаз-мастер" Дмитрия Сотникова по итогам ралли стал четвертым.

Экипаж "Камаз-мастер" под управлением пятикратного чемпиона "Дакара" Эдуарда Николаева из-за технических проблем не смог завершить дистанцию шестого этапа "Дакара" и сошел с трассы. Позднее экипаж вернулся в гонку в отдельной классификации Dakar Experience, в которой собраны участники, уже не соревнующиеся в общем зачете.

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