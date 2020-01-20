Команда Карякина, ставшая второй на "Дакаре", получит поддержку Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Экипаж команды Snag Racing под управлением Сергея Карякина, который занял второе место на ралли-рейде "Дакар" в Саудовской Аравии, получит поддержку из бюджета Свердловской области. Об этом в понедельник рассказал министр физической культуры и спорта региона Леонид Рапопорт на конференции в пресс-центре РИЦ ТАСС-Урал.

"Мы будем рассматривать возможности изменения отношения со стороны бюджета Свердловской области. Более того, мы готовы стать проводниками и операторами тех потенциальных заинтересантов, которые появятся. А они обязательно появятся, так как мы можем говорить о системном успехе Карякина", - сказал Рапопорт.

Такая поддержка может быть оказана за счет Центра технических видов спорта Свердловской области, который финансируется из бюджета, добавил он. Рапопорт отметил, что в прошедшем году учреждение уже оказывало поддержку команде и планирует оказывать в 2020 году, однако объем средств, которые будут выделены, пока неизвестен.

Ралли-марафон "Дакар" завершился 17 января. Экипаж Карякина занял второе место в категории багги. Гонщик является победителем "Дакара" 2017 года в зачете квадроциклов.