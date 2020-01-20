Винус Уильямс проиграла 15-летней американке Гауфф на Australian Open

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:3 в пользу Гауфф, занимающей 67-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Уильямс (55) проиграла Гауфф второй матч подряд, их предыдущая встреча прошла в рамках первого круга Уимблдона в 2019 году.

Следующей соперницей Гауфф станет теннисистка из Румынии Сорана Кырстя (74).

Гауфф 15 лет, она является самой юной теннисисткой за 23 года, сумевшей дойти до четвертого круга турнира Большого шлема (15 лет 114 дней), этого результата она добилась на Уимблдоне в 2019 году. В октябре 2019-го Гауфф выиграла свой первый и единственный турнир WTA.

39-летняя Уильямс - пятикратная победительница Уимблдона, также в ее активе две победы на Открытом чемпионате США. На Australian Open она дважды доходила до финала.

Открытый чемпионат Австралии с призовым фондом $49,1 млн завершится 2 февраля. Действующей победительницей турнира в женском одиночном разряде является японка Наоми Осака.