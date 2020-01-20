Тарпищев: Рублев в отличной форме подошел к Australian Open

МОСКВА, 20 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Теннисист Андрей Рублев проделал хорошую подготовительную работу в межсезонье, он находится в отличной форме в преддверии первого матча на Открытом чемпионате Австралии. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

В субботу 22-летний Рублев выиграл второй турнир ATP подряд, став лучшим на соревнованиях в Аделаиде (Австралия). Россиянин поднялся с 18-й на 16-ю строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

"Рублев проделал отличную подготовительную работу в межсезонье, сейчас он на ходу. Играет лучше, чем в прошлом сезоне, это сто процентов, - сказал Тарпищев. - Надо отметить работу тренеров. Рублев начал варьировать удары, набрал физически. В Австралии ему, главное, надо пройти первые круги, войти в турнир".

В первом круге Открытого чемпионата Австралии Рублев сыграет с австралийцем Кристофером О'Коннеллом (115-е место в рейтинге ATP) 21 января. На Australian Open Рублев ни разу не проходил дальше третьего раунда.