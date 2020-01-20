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Ралли Дакар

Каргинов: дисквалификация на прошлогоднем "Дакаре" добавила мотивации для победы

Россиянин выиграл ралли-рейд в зачете грузовиков
Андрей Каргинов Егор Алеев/ТАСС
Описание
Андрей Каргинов
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Дисквалификация в ходе прошлогоднего ралли-марафона "Дакар" придала гонщику российской команды "Камаз-мастер" Андрею Каргинову сил для победы общем зачете ралли 2020 года. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

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Каргинов в пятницу выиграл ралли-рейд в зачете грузовиков. На ралли-рейде 2019 года, который прошел в Перу, Каргинов был дисквалифицирован за наезд на зрителя во время пятого этапа гонки и неоказание ему помощи. На тот момент Каргинов был победителем третьего и четвертого этапов и шел третьим в общем зачете.

"Безусловно, та ситуация добавила мотивации. В прошлом году я не реализовался, можно сказать, подвел экипаж, команду и болельщиков. Так что в этом году поставил себе задачу реабилитироваться, наверно, это придало мне дополнительные силы. Это срабатывает неосознанно, просто в какие-то моменты усиливает твое стремление победить", - рассказал он.

43-летний Каргинов второй раз стал победителем "Дакара", дебютный титул российский гонщик завоевал в 2014 году, когда ралли-рейд проходил в Южной Америке. В победный экипаж также входят штурман Андрей Мокеев и механик Игорь Леонов. За всю историю "Дакара" экипажи команды "Камаз-мастер" рекордные 17 раз становились победителями ралли-рейда.

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