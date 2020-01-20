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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Четыре российских пловца присоединятся к судебному спору РУСАДА и WADA

Имена спортсменов пока не разглашаются

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Четыре российских пловца и три представителя сборной России по гребле на байдарках и каноэ присоединятся к судебному спору между Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в качестве третьей стороны. Об этом ТАСС сообщили в соответствующих национальных федерациях.

Имена спортсменов пока не разглашаются.

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РУСАДА в конце прошлого года не согласилось с решением исполкома WADA лишить организацию соответствия международному кодексу в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки на допинг российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год.

9 января WADA передало дело в Спортивный арбитражный суд (CAS), который должен будет поставить точку в этом разбирательстве. На прошлой неделе в качестве третьих сторон к процессу подключились Олимпийский комитет России (ОКР) и Паралимпийский комитет России (ПКР), поскольку решение WADA затрагивает их интересы.

Лишение РУСАДА соответствия подразумевает, что российские спортсмены на Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира будут выступить без флага, Россия лишится права принимать крупные международные старты. Также руководство ОКР и ПКР будут лишено права присутствовать на Играх в качестве официальных лиц.

На прошлой неделе руководитель правового управления ОКР) Александра Бриллиантова сообщила, что спортсмены также могут принять участие в деле в качестве третьих лиц.

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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