Хелльберг, Войнов и Ткачев признаны лучшими игроками недели в КХЛ

Хелльберг одержал две победы в двух матчах, сумев в одном из них сохранить ворота сухими. Швед отразил 97,3% бросков при коэффициенте надежности 0,5 (лучший результат недели).

ТАСС, 20 января. Шведский голкипер петербургского СКА Магнус Хелльберг признан лучшим вратарем 18-й недели в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Лучшим защитником стал Вячеслав Войнов из омского "Авангарда", который одержал победы в трех гостевых матчах. Войнов отдал четыре результативные передачи, став самым результативным защитником недели. Он завершил все матчи с положительном показателем полезности при общем показателе "+3".

Лучшим нападающим признан Владимир Ткачев (СКА), который в двух победных матчах недели набрал 5 (3 шайбы + 2 передачи) очков, став лучшим по этому показателю. Он набрал очки в обеих играх, отметившись дублем в домашнем матче с хельсинкским "Йокеритом". Общий показатель полезности Ткачева составил "+3".

Голкипер Дмитрий Шугаев из череповецкой "Северстали" стал лучшим новичком, проведя два полных матча (одна победа), пропустив в общей сложности две шайбы. 21-летний голкипер череповецкого клуба отразил 93,33% бросков при коэффициенте надежности 1,49.