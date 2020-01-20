Зеппельт назвал нелепыми попытки UKAD не передавать WADA пробы легкоатлета Фары

ТАСС, 20 января. Немецкий журналист Хайо Зеппельт осудил решение Британского антидопингового агентства (UKAD) не передавать Всемирному антидопинговому агентству (WADA) пробы британского чемпиона мира и Олимпийских игр в стайерском беге Мо Фары. Свое мнение журналист выразил на странице в Twitter.
Very clumsy approach by UKAD in the way they argue not to hand over Mo Farah’s samples for an WADA Salazar investigation. They should not wonder why they get criticised just by Russia. Creates indeed a cloud of mistrust https://t.co/aavNMv5LSF— Hajo Seppelt (@hajoseppelt) 20 января 2020 г.
Тренером Фары был дисквалифицированный за применение допинга американец Альберто Салазар. Издание The Telegraph в пятницу опубликовало материал о том, что UKAD не намерено предоставлять пробы Фары и готово бороться с любыми попытками WADA заполучить образцы мочи и крови спортсмена в рамках расследования дела Салазара. В воскресенье заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая заявила ТАСС, что UKAD должно передать пробы спортсмена, так как отказ создает недоверие к антидопинговой системе страны.
"UKAD предпринимает очень нелепые попытки отказаться передавать WADA пробы Мо Фары по делу [Альберто] Салазара. Они не должны быть удивлены тому, что их критикует даже Россия. Это действительно создает недоверие", - заявил Зеппельт.
Салазар был тренером Фары с 2011 по 2017 год, за это время легкоатлет четыре раза завоевал золотые медали Олимпийских игр, шесть раз стал чемпионом мира и пять раз - чемпионом Европы. 31 октября 2017 года Фара объявил о прекращении сотрудничества со специалистом, при этом он отметил, что не допинговый скандал вокруг Салазара стал причиной смены тренера.
С декабря 2014 года немецкий телеканал ARD выпустил несколько документальных фильмов, автором которых был Зеппельт, о массовом употреблении допинга российскими атлетами; данные, приведенные в них, стали предметом расследования независимой комиссии WADA. По итогам расследования Всероссийская федерация легкой атлетики в ноябре 2015 года была дисквалифицирована, а российских легкоатлетов, за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, не допустили к участию в Олимпийских играх 2016 года в Бразилии. Российские спортсмены допускались к международным стартам только в нейтральном статусе. В конце ноября 2019 года Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) приняла решение до окончания разбирательств по делу легкоатлета Данила Лысенко приостановить выдачу разрешений российским спортсменам.
В соответствии с договоренностями со Всемирным антидопинговым агентством РУСАДА вместе с UKAD с 1 февраля 2016 года отвечали за планирование тестирования российских спортсменов. РУСАДА прекратило сотрудничество с Британским антидопинговым агентством в конце 2018 года.