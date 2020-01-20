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ЧЕ-2020 по водному поло

Власенко: российские ватерполисты должны были побеждать грузин на ЧЕ более крупно

Встреча завершилась со счетом 14:13 в пользу россиян

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Мужская сборная России по водному поло в матче 1/8 финала чемпионата Европы должна была побеждать команду Грузии с более крупным счетом. Такое мнение ТАСС в понедельник высказал президент Федерации водного поло России Алексей Власенко.

Встреча завершилась со счетом 14:13 в пользу россиян. В других матчах 1/8 финала сборная Черногории обыграла команду Турции (17:6), испанцы переиграли немцев (12:6).

"Хороший матч получился со сборной Грузии, хотя, конечно, мы должны были побеждать с большим перевесом в счете - в пять-шесть мячей. Команда явно слабее нас, у них довольно много натурализованных игроков", - отметил Власенко.

В чемпионате Европы стартовали 16 команд, которые были разделены на четыре группы. Победители групп вышли напрямую в четвертьфинал, команды, занявшие в своих квартетах вторые и третьи места, попали в 1/8 финала. В четвертьфинале турнира россияне сыграют с хозяевами турнира венграми 22 января, итальянцы - с черногорцами, сербы - с испанцами, соперник команды Хорватии определится по итогу встречи сборных Румынии и Греции, которая пройдет позднее в понедельник.

Чемпионат Европы завершится 26 января.

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ЧЕ-2020 по водному поло
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