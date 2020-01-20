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Единая лига ВТБ

Ватутин: ЦСКА и "Зениту" не хватило свежести из-за напряженного графика в Евролиге

Армейцы победили в Единой лиге ВТБ со счетом 82:63
Президент баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин Юрий Машков/ТАСС
Описание
Президент баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин
© Юрий Машков/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Баскетболистам московского ЦСКА и петербургского "Зенита" не хватило свежести в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ из-за напряженных встреч в Евролиге. Такое мнение ТАСС высказал президент армейского клуба Андрей Ватутин.

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В понедельник ЦСКА победил в гостях "Зенит" со счетом 82:63.

"И мы, и "Зенит" на прошлой неделе провели тяжелые матчи в Евролиге, и по игре обеих команд было видно, что ни они, ни мы не выглядим свежо. Я рад, что мы выиграли, ведь в "регулярке" в Питере мы не побеждали довольно давно, - сказал Ватутин. - "Зенит" для нас неудобный соперник".

ЦСКА одержал 11 побед в 15 матчах Единой лиги ВТБ и занимает вторую строчку в турнирной таблице. Лидируют подмосковные "Химки", в активе которых 13 побед в 14 матчах. "Зенит" идет пятым , одержав шесть побед в 13 встречах.

На следующей неделе армейцам предстоит гостевой матч против "Химок" в Евролиге. По словам Ватутина, несмотря на недавнее поражение в матче Единой лиги ВТБ, о реванше мыслей нет. "Мне вообще чужды реваншистские настроения, впереди матч с "Валенсией", и о "Химках" ни я, ни тренерский штаб, ни игроки не думаем. О Химках или Мытищах (подмосковный клуб проводит матчи Евролиги на арене в Мытищах - прим. ТАСС] задумаемся после матча с испанцами", - сказал Ватутин.

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