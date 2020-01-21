{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Федерация санного спорта России будет участвовать в споре между WADA и РУСАДА

Об этом ТАСС сообщила президент ФССР Наталия Гарт
Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Федерация санного спорта России (ФССР) отправила необходимые документы для участия в судебном споре между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в качестве третьей стороны. Об этом ТАСС сообщила президент ФССР Наталия Гарт.

"Вчера мы отправили все документы и намерены участвовать в этом судебном процессе. Хотим сделать все, чтоб наши спортсмены могли выступать на всех стартах под флагом нашей любимой страны", - сказала Гарт.

На эту тему
Все в суд. Кто будет бороться с санкциями WADA

Исполком WADA 9 декабря 2019 года единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия кодексу и введение санкций в отношении российского спорта в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Россия рискует на четыре года лишиться права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны могут потерять возможность выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом.

РУСАДА не согласилось с санкциями, 9 января WADA отправило уведомление о споре с РУСАДА в CAS. Ранее об участии в процессе в качестве третьей стороны объявили Олимпийский комитет России, Паралимпийский комитет России, Международный олимпийский комитет, Международный паралимпийский комитет, а также ряд национальных спортивных федераций. Они присоединились к процессу как организации, чьи интересы затрагивает решение WADA.

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
Реклама на ТАСС
Летние олимпийские виды спорта
Анна Вяхирева признана лучшей гандболисткой мира 2019 года по версии Handball Planet
Второе место заняла норвежка Стине Бредал Офтедал, третье - представительница Нидерландов Лоис Аббинг
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС