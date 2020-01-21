Федерация санного спорта России будет участвовать в споре между WADA и РУСАДА

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Федерация санного спорта России (ФССР) отправила необходимые документы для участия в судебном споре между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в качестве третьей стороны. Об этом ТАСС сообщила президент ФССР Наталия Гарт.
"Вчера мы отправили все документы и намерены участвовать в этом судебном процессе. Хотим сделать все, чтоб наши спортсмены могли выступать на всех стартах под флагом нашей любимой страны", - сказала Гарт.
Исполком WADA 9 декабря 2019 года единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия кодексу и введение санкций в отношении российского спорта в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Россия рискует на четыре года лишиться права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны могут потерять возможность выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом.
РУСАДА не согласилось с санкциями, 9 января WADA отправило уведомление о споре с РУСАДА в CAS. Ранее об участии в процессе в качестве третьей стороны объявили Олимпийский комитет России, Паралимпийский комитет России, Международный олимпийский комитет, Международный паралимпийский комитет, а также ряд национальных спортивных федераций. Они присоединились к процессу как организации, чьи интересы затрагивает решение WADA.