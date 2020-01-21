Федерация санного спорта России будет участвовать в споре между WADA и РУСАДА

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Федерация санного спорта России (ФССР) отправила необходимые документы для участия в судебном споре между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в качестве третьей стороны. Об этом ТАСС сообщила президент ФССР Наталия Гарт.

"Вчера мы отправили все документы и намерены участвовать в этом судебном процессе. Хотим сделать все, чтоб наши спортсмены могли выступать на всех стартах под флагом нашей любимой страны", - сказала Гарт.