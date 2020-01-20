Все в суд. Кто будет бороться с санкциями WADA

Российскому спорту грозят серьезные санкции: спортсмены на четыре года могут лишиться права выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, страна — принимать крупные международные турниры.
Виной всему — лишение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса соответствия. Произошло это по причине манипуляций, которые велись с базой данных Московской лаборатории, цель которых, по мнению Всемирного антидопингового агентства (WADA), — скрыть нарушения российскими спортсменами антидопинговых правил за период с 2012 по 2015 год.
РУСАДА с этим решением не согласилось, теперь точку в разбирательстве поставит Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. Но помимо РУСАДА и WADA в нем примут участие и другие юридические и физические лица, чьи интересы затрагивают санкции WADA. Кто и зачем идет в суд — в нашем материале.
Российские и международные спортивные организации
- Олимпийский комитет России (ОКР) и Паралимпийский комитет России (ПКР) стали первыми, кто объявил о своем намерении принять участие в судебном споре WADA и РУСАДА.
ОКР и ПКР будут просить CAS установить неправомерность применения к ним санкций и позволить в полной мере исполнять обязанности и реализовывать права, которые прописаны в Олимпийской хартии (выступать под флагом своей страны и с национальным гимном при равных условиях отбора и доступа на Олимпийские игры и другие крупные международные старты).
- Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный паралимпийский комитет (МПК).
Единственная цель присоединения к процессу в качестве третьей стороны этих участников ограничивается интересом МОК и МПК в том, чтобы санкции, которые вынесет CAS, были четкими и понятными и не оставляли места для двойного толкования и возможных дальнейших судебных разбирательств.
Международная федерация хоккея (IIHF)
IIHF намерена отстоять право России провести в 2023 году взрослый и молодежный чемпионаты мира, а в 2021-м — женское мировое первенство. IIHF также настаивает на полноценном участии сборной России на чемпионатах мира.
Ассоциация лыжных видов спорта России
Организация намерена отстоять право выступления российских спортсменов на Олимпиаде 2022 года в Пекине.
В ассоциацию входят:
- Федерация лыжных гонок России;
- Российская федерация горнолыжного спорта;
- Федерация сноуборда России;
- Федерация фристайла России;
- Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России.
К Ассоциации лыжных видов также планирует присоединиться Союз биатлонистов России.
"В CAS мы идем Ассоциацией лыжных видов спорта, не видим смысла идти каждому отдельно. Ассоциация признана на международном уровне FIS (Международной федерацией лыжного спорта)", — сообщила глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.
Российские спортсмены
- Олимпийские чемпионки по фехтованию Софья Великая, Яна Егорян и Инна Дериглазова.
- Чемпионы мира в спортивной гимнастике Никита Нагорный и Артур Далалоян.
- Борцы Валерия Коблова и Начын Куулар.
- Гребцы Николай Пименов и Анастасия Тиханова.
Решение WADA напрямую затрагивает интересы атлетов: они не могут выступать на Олимпийских играх под флагом своей страны, что ставит их в неравное положение по сравнению с другими участниками соревнований. Однако участие российских спортсменов в судебном процессе будет зависеть от CAS, который должен установить правомочность их притязаний.
Альберт Стародубцев, Артем Кузнецов