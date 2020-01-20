Все в суд. Кто будет бороться с санкциями WADA

Российскому спорту грозят серьезные санкции: спортсмены на четыре года могут лишиться права выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, страна — принимать крупные международные турниры.

Виной всему — лишение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса соответствия. Произошло это по причине манипуляций, которые велись с базой данных Московской лаборатории, цель которых, по мнению Всемирного антидопингового агентства (WADA), — скрыть нарушения российскими спортсменами антидопинговых правил за период с 2012 по 2015 год.

РУСАДА с этим решением не согласилось, теперь точку в разбирательстве поставит Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. Но помимо РУСАДА и WADA в нем примут участие и другие юридические и физические лица, чьи интересы затрагивают санкции WADA. Кто и зачем идет в суд — в нашем материале.