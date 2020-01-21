Глава Антидопингового агентства США выступил за публичные слушания по делу РУСАДА

МОСКВА, 21 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгерт считает, что судебные слушания по делу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и санкциях к российскому спорту должны проходить открыто. Об этом он заявил ТАСС.

Все в суд. Кто будет бороться с санкциями WADA

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) 9 января лишил РУСАДА статуса соответствия. Совет учредителей РУСАДА не согласился с принятым решением, и теперь точку в разбирательстве поставит Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. Помимо РУСАДА и WADA, в нем примут участие другие юридические и физические лица, чьи интересы затрагивает принятое решение, в их числе международные и российские олимпийские и паралимпийские комитеты.

"У нас нет юридического основания присоединиться к делу РУСАДА, но мы надеемся, что оно будет открытым для общественности. Это позволит всем заинтересованным лицам, которые не имеют законного права быть там, получать информацию в реальном времени, из первых рук о том, что поставлено на карту. Говорю о таких организациях, как наша, и о миллионах спортсменов по всему миру", - сказал Тайгерт.

РУСАДА было лишено соответствия по причине манипуляций, которые велись с базой данных московской лаборатории. Их целью, по мнению WADA, было скрыть нарушения российским спортсменами антидопинговых правил за период с 2012 по 2015 год.

Российскому спорту грозят серьезные санкции: спортсмены на четыре года могут лишиться права выступать на Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, страна - принимать крупные международные турниры.