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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Глава Антидопингового агентства США выступил за публичные слушания по делу РУСАДА

По словам Трэвиса Тайгерта, это позволит всем заинтересованным лицам, которые не имеют законного права быть там, получать информацию в реальном времени
Глава USADA Трэвис Тайгерт EPA/VALENTIN FLAURAUD
Описание
Глава USADA Трэвис Тайгерт
© EPA/VALENTIN FLAURAUD

МОСКВА, 21 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгерт считает, что судебные слушания по делу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и санкциях к российскому спорту должны проходить открыто. Об этом он заявил ТАСС.

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Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) 9 января лишил РУСАДА статуса соответствия. Совет учредителей РУСАДА не согласился с принятым решением, и теперь точку в разбирательстве поставит Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. Помимо РУСАДА и WADA, в нем примут участие другие юридические и физические лица, чьи интересы затрагивает принятое решение, в их числе международные и российские олимпийские и паралимпийские комитеты.

"У нас нет юридического основания присоединиться к делу РУСАДА, но мы надеемся, что оно будет открытым для общественности. Это позволит всем заинтересованным лицам, которые не имеют законного права быть там, получать информацию в реальном времени, из первых рук о том, что поставлено на карту. Говорю о таких организациях, как наша, и о миллионах спортсменов по всему миру", - сказал Тайгерт.

РУСАДА было лишено соответствия по причине манипуляций, которые велись с базой данных московской лаборатории. Их целью, по мнению WADA, было скрыть нарушения российским спортсменами антидопинговых правил за период с 2012 по 2015 год.

Российскому спорту грозят серьезные санкции: спортсмены на четыре года могут лишиться права выступать на Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, страна - принимать крупные международные турниры.

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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