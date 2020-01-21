Даниил Медведев заявил, что недоволен ошибками на подаче в матче Australian Open

Во вторник Медведев обыграл американца Фрэнсиса Тиафо со счетом 6:3, 4:6, 6:4, 6:2. Во втором круге четвертый сеяный турнира встретится с победителем матча между немцем Домиником Кёпфером (89), которого Медведев обыграл в четвертом круге предыдущего турнира Большого шлема - Открытого чемпионата США - 2019, и испанцем Педро Мартинесом (168).

"Сегодня была битва двух молодых теннисистов, я счастлив выиграть, первый круг никогда не проходит легко, - сказал Медведев. - Тиафо является четвертьфиналистом Открытого чемпионата Австралии прошлого года (лучший результат американца на турнирах серии Большого шлема - прим. ТАСС), у меня было много моментов, когда казалось, что настал мой шанс, но всякий раз Тиафо возвращался в игру. Я знаю, что вчера у него был день рождения, однако никаких поблажек ему не делал".

"Важным моментом в матче стала победа в третьем сете, но мне необходимо улучшать свою игру, - добавил россиянин. - Для первого матча я сыграл хорошо, но мне не понравилась моя подача (Медведев выполнил 13 подач навылет и допустил 12 двойных ошибок - прим. ТАСС), не знаю, чем можно это объяснить, я давал слишком много шансов для брейка сопернику. Тем не менее надеюсь добавить в следующем круге, завтра буду думать, как прибавить на подаче".

Также россиянин поблагодарил публику, создававшую атмосферу на главном корте турнира - Арене имени Рода Лейвера. "Публика создавала отличную атмосферу, за что я ей благодарен. Получил удовольствие от игры на главной арене турнира", - отметил он. Кроме того, россиянин сказал, что никто не может дать совета, как одержать победу на Открытом чемпионате Австралии.

Медведев является победителем семи турниров ATP, его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата США 2019 года. Лучший результат Медведева на Открытом чемпионате Австралии - выход в четвертый круг в 2019 году. Медведев располагается на четвертой строчке в рейтинге ATP. Открытый чемпионат Австралии с призовым фондом $49,1 млн завершится 2 февраля, действующим победителем турнира является серб Новак Джокович.