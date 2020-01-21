Власенко назвал тяжелой для российских ватерполисток игру с итальянками на ЧЕ

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Четвертьфинальный матч чемпионата Европы по водному поло со сборной Италии получился тяжелым для россиянок. Такое мнение ТАСС во вторник высказал президент Федерации водного поло России Алексей Власенко.

Соревнования проходят в Будапеште. Матч завершился со счетом 13:7 в пользу российской команды. В полуфинале россиянки встретятся с ватерполистками из Нидерландов, которые победили в четвертьфинале сборную Словакии - 22:2.

"Тяжелая игра, наши девушки молодцы, что сразу взяли верх. Если бы игра была равной, то их бы просто засудили, не зря мы переживали за судейство. Очень приятно, что главный тренер сборной [Александр] Гайдуков правильно выбрал команду. Они все сделали правильно и выполнили задачу, прошли дальше, и это большая победа", - сказал Власенко.

Полуфинал между сборными России и Нидерландов состоится 23 января. "Команда Нидерландов очень сильная, у них все девочки двухметрового роста. Нам не надо расслабляться, но мы уже их побеждали, так что встреча будет интересная, надеемся на победу. Но, честно говоря, я больше боялся за сегодняшнюю игру с итальянками", - отметил Власенко.

Российские ватерполистки трижды выигрывали чемпионат Европы (2006, 2008, 2010). Сборная Нидерландов является действующим чемпионом Европы, всего на счету команды пять побед на турнире (1985, 1987, 1989, 1993, 2018).

Чемпионат Европы завершится 25 января. Турнир является отборочным на Олимпийские игры 2020 года в Токио, путевку на Олимпиаду получит победитель европейского первенства.