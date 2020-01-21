ЦСКА в четвертый раз в сезоне обыграл СКА в матче КХЛ

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Московский ЦСКА обыграл санкт-петербургский СКА со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене".

Шайбы в составе победителей забросили Сергей Толчинский (39-я и 43-я минуты) и Константин Окулов (42). У СКА дебютную шайбу в КХЛ забросил 18-летний форвард Василий Подколзин (34), также отличился Максим Карпов (40).

Для ЦСКА эта победа стала четвертой над СКА в текущем сезоне, петербуржцы выиграли один раз. Армейцы одержали третью победу подряд, СКА прервал серию из трех побед.

ЦСКА лидирует в Западной конференции КХЛ, набрав 76 очков после 50 игр. СКА находится на второй позиции, имея на своем счету 69 очков после 50 матчей. В следующем матче 23 января ЦСКА в гостях сыграет с ярославским "Локомотивом", в этот же день СКА дома встретится с казахстанским "Барысом".