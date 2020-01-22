Ласицкене не исключила, что подаст многомиллионный иск к ВФЛА и ее бывшим руководителям

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене заявила, что рассматривает вариант, при котором она подаст в суд на нынешнее и бывшее руководство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом Ласицкене рассказала журналистам.

"Я рассматриваю вариант подачи в суд на ВФЛА. Если суд откажется принять мое заявление на ВФЛА как общественную организацию, то буду подавать в суд на конкретных людей. На тех, кто будет официально признан виновным в деле с липовой справкой Лысенко, и на нынешнее руководство федерации. Их действия привели и приводят к моим потерям - моральным, имиджевым и материальным. По предварительным подсчетам, в случае полного пропуска зимнего сезона это будет многомиллионный иск", - отметила Ласицкене.

Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) после совместного с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) расследования 21 ноября временно отстранил на тот момент президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина и еще четверых сотрудников организации за подделку документов, которые прыгун в высоту Данил Лысенко представил для объяснения пропуска допинг-тестирования. После отстранения Шляхтина временно исполняющей обязанности президента ВФЛА стала Юлия Тарасенко. Выборы главы организации состоятся 28 февраля.

ВФЛА с ноября 2015 года лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) в связи с чередой допинговых нарушений российскими легкоатлетами. Россияне из-за санкций, наложенных на ВФЛА, до 31 декабря имели право выступать на международных соревнованиях в статусе нейтральных спортсменов только при наличии специального разрешения от World Athletics. В конце ноября World Athletics приняла решение до окончания разбирательств по делу Лысенко приостановить выдачу разрешений российским спортсменам.