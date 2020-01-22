Ласицкене пропустит турнир "Русская зима" в знак протеста

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене заявила, что в знак протеста не примет участие в соревнованиях "Русская зима", проводимых под эгидой Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

"Решение не выступать на "Русской зиме" - это своего рода реакция на то, что сейчас происходит в российской легкой атлетике, и на людей, которые все еще стоят у руля ВФЛА. Можно сказать, что это одна из форм нашего несогласия со сложившейся ситуацией. Была бы рада, если бы легкоатлеты объединилась и провели подобную акцию все вместе, но я не могу никому указывать и заставлять, у каждого своя карьера и жизнь. Но мы с тренером решили поступить именно так", - сказала Ласицкене журналистам.

Российские спортсмены из-за санкций, наложенных на Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА), должны получать разрешение от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) для участия в соревнованиях в нейтральном статусе. В конце ноября World Athletics приняла решение до окончания разбирательств по делу Данила Лысенко приостановить выдачу разрешений российским спортсменам.

Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) 21 ноября временно отстранил на тот момент президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина и еще четверых сотрудников организации за подделку документов, которые прыгун в высоту Лысенко представил для объяснения пропуска допинг-тестирования.

Ласицкене 14 января исполнилось 27 лет. Она была признана лучшей легкоатлеткой Европы в 2019 году. В прошлом сезоне россиянка одержала победы на зимнем чемпионате Европы и чемпионате мира, а также стала первой в финале Бриллиантовой лиги.

Легкоатлетический турнир в помещении "Русская зима" проводится с 1992 года. В этом году соревнования пройдут 9 февраля в манеже ЦСКА.