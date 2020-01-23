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Australian Open

Андрей Рублев вышел в третий круг Australian Open

Он победил японца Юити Сугиту в трех сетах
Андрей Рублев EPA-EFE/MICHAEL DODGE
Описание
Андрей Рублев
© EPA-EFE/MICHAEL DODGE

ТАСС, 23 января. Россиянин Андрей Рублев победил японца Юити Сугиту в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису - первого в сезоне турнира серии Большого шлема. Соревнования проходят в Мельбурне.

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Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3, 7:6 (7:5) в пользу 22-летнего россиянина. В третьем круге 17-й сеяный турнира сыграет с победителем матча Давид Гоффен (Бельгия) - Пьер-Юг Эрбер (Франция).

В 2020 году Рублев выиграл уже два турнира. Всего за карьеру на его счету четыре титула турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), в рейтинге организации спортсмен занимает 16-е место, его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США в 2017 году.

Открытый чемпионат Австралии с призовым фондом $49,1 млн завершится 2 февраля. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович.

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