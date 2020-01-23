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Матч за женскую шахматную корону

Горячкина: бросила все силы на победу в 12-й партии матча за шахматную корону

По итогам заключительной партии с классическим контролем времени россиянка сравняла счет в противостоянии
Александра Горячкина Юрий Смитюк/ТАСС
Описание
Александра Горячкина
© Юрий Смитюк/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 23 января. /ТАСС/. Россиянка Александра Горячкина не готова была терпеть поражение в матче за звание чемпионки мира по шахматам и поэтому бросила все силы на победу в решающей, 12-й партии. Об этом она заявила журналистам.

Горячкина белыми фигурами победила обладательницу мировой шахматной короны китаянку Цзюй Вэньцзюнь в 12-й партии матча за звание чемпионки мира. По итогам заключительной партии с классическим контролем времени 21-летняя россиянка сравняла счет в противостоянии - 6:6. Чемпионка мира определится на тай-брейке, который пройдет 24 января. Сначала участницы сыграют четыре партии с укороченным контролем, затем, при необходимости, блиц и так называемый армагеддон - мини-поединок, в котором белые имеют пять минут при четырех у противника, но обязаны побеждать.

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"Сегодняшняя партия отличалась от остальных, так как мне нужна была только победа. И на победу были брошены все силы. Сегодня я была не готова распрощаться с этим матчем, так что завтра мы еще увидимся, - сказала Горячкина. - Матч продолжается, поэтому выводы [о своем выступлении] делать рано, но, конечно, моя концовка оставляет желать лучшего".

Первая часть матча за шахматную корону состоялась в Шанхае, вторая проходит во Владивостоке.

Призовой фонд матча за звание чемпионки мира составляет €500 тыс. Из российских шахматисток чемпионским титулом владела Александра Костенюк (с 2008 по 2010 год), в 2008 году она победила на чемпионате мира по нокаут-системе в Нальчике.

Горячкина дважды побеждала на чемпионатах России (2015, 2017), два раза становилась сильнейшей на Кубке России (2012, 2015), побеждала на командном чемпионате мира (2017). В возрасте 12 лет стала международным гроссмейстером, среди женщин в более юном возрасте это звание получила только китаянка Хоу Ифань. В июне 2019 года Горячкина выиграла турнир претендентов в Казани. В рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE) она занимает четвертое место (2578 баллов).

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Матч за женскую шахматную корону
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