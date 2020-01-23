{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Матч за женскую шахматную корону

Горячкина перевела на тай-брейк матч за звание чемпионки мира по шахматам

По итогам заключительной партии с классическим контролем времени россиянка сравняла счет в противостоянии c китаянкой Цзюй Вэньцзюнь
Александра Горячкина Юрий Смитюк/ТАСС
Описание
Александра Горячкина
© Юрий Смитюк/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 23 января. /ТАСС/. Россиянка Александра Горячкина белыми фигурами победила обладательницу мировой шахматной короны китаянку Цзюй Вэньцзюнь в 12-й партии матча за звание чемпионки мира. Партия прошла во Владивостоке.

По итогам заключительной партии с классическим контролем времени 21-летняя россиянка сравняла счет в противостоянии - 6:6.

На эту тему
Карпов: решающая партия в матче между Горячкиной и Цзюй Вэньцзюнь будет лотереей

Чемпионка мира определится на тай-брейке, который пройдет 24 января. Сначала участницы сыграют четыре партии с укороченным контролем, затем, при необходимости, блиц и так называемый армагеддон - мини-поединок, в котором белые имеют пять минут при четырех у противника, но обязаны побеждать.

Первая часть матча за шахматную корону состоялась в Шанхае, вторая проходит во Владивостоке.

Призовой фонд матча за звание чемпионки мира составляет €500 тыс. Из российских шахматисток чемпионским титулом владела Александра Костенюк (с 2008 по 2010 год), в 2008 году она победила на чемпионате мира по нокаут-системе в Нальчике.

Горячкина дважды побеждала на чемпионатах России (2015, 2017), два раза становилась сильнейшей на Кубке России (2012, 2015), побеждала на командном чемпионате мира (2017). В возрасте 12 лет стала международным гроссмейстером, среди женщин в более юном возрасте это звание получила только китаянка Хоу Ифань. В июне 2019 года выиграла турнир претендентов в Казани. В рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE) она занимает четвертое место (2578 баллов).

Теги
Матч за женскую шахматную корону
Реклама на ТАСС
Матч за женскую шахматную корону
Филатов: Горячкина совершила спортивный подвиг, победив Цзюй Вэньцзюнь в 12-й партии
Чемпионка мира определится на тай-брейке, который пройдет 24 января
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС