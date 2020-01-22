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Матч за женскую шахматную корону

Карпов: решающая партия в матче между Горячкиной и Цзюй Вэньцзюнь будет лотереей

Счет по партиям сейчас 6:5 в пользу китайской спортсменки
Анатолий Карпов Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Анатолий Карпов
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 22 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Решающая, 12-я партия матча за звание чемпионки мира по шахматам между китаянкой Цзюй Вэньцзюнь и россиянкой Александрой Горячкиной станет лотереей, и победит та, кто лучше справится с нервами. Такое мнение ТАСС высказал 12-й чемпион мира Анатолий Карпов.

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В среду Горячкина черными фигурами сыграла вничью с обладательницей мировой шахматной короны Цзюй Вэньцзюнь в предпоследней, 11-й партии матча за звание чемпионки мира. Счет стал 6:5 в пользу китайской шахматистки.

"Впереди последняя партия, и это будет лотерея, кто справится с нервами, тот и победит, - сказал Карпов. - Если бы у китаянки был белый цвет, то можно было уже готовиться поздравлять ее. Но так как она играет черным цветом, то далеко ничего не ясно. У Саши боевой характер, она хорошо готова, и нас ждет очень интересная решающая партия с равными шансами".

Заключительная партия пройдет в четверг, россиянка будет играть белыми фигурами. В случае победы Горячкиной борьба за звание чемпионки мира продолжится на тай-брейке 24 января.

Первая часть матча за мировую шахматную корону состоялась в Шанхае, вторая проходит во Владивостоке.

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Матч за женскую шахматную корону
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