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Матч за женскую шахматную корону

Горячкину устроит только победа в заключительной партии матча за шахматную корону

После 11 партий счет в матче 6:5 в пользу китаянки Цзюй Вэньцзюнь
Александра Горячкина Юрий Смитюк/ТАСС
Описание
Александра Горячкина
© Юрий Смитюк/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 22 января. /ТАСС/. Россиянка Александра Горячкина черными фигурами сыграла вничью с обладательницей мировой шахматной короны китаянкой Цзюй Вэньцзюнь в предпоследней, 11-й партии матча за звание чемпионки мира. Партия прошла во Владивостоке.

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Счет после 11 партий стал 6:5 в пользу китайской шахматистки. Первые три партии завершились ничейным результатом, в четвертой победа досталась китайской шахматистке, в пятой сильнее оказалась россиянка, в шестой и седьмой спортсменки снова не смогли выявить победителя, после чего Горячкина одну партию выиграла и уступила в двух последующих.

Заключительная партия пройдет в четверг, россиянка будет играть белыми. В случае победы она продолжит борьбу за звание чемпионки мира на тай-брейке 24 января.

Первая часть матча за шахматную корону проходила в Шанхае, вторая - во Владивостоке.

Призовой фонд матча за звание чемпионки мира составляет €500 тыс. Из российских шахматисток чемпионским титулом владела Александра Костенюк (с 2008 по 2010 год), в 2008 году она победила на чемпионате мира по нокаут-системе в Нальчике.

Теги
Матч за женскую шахматную корону
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