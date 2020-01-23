Пахноцкая: Ласицкене - яркий пример честного атлета, ставшего заложником чужих ошибок

Ласицкене 22 января была включена в расширенный пул тестирования РУСАДА. Сама спортсменка назвала это решение плохим знаком и считает, что теперь получение разрешения выступать на международных стартах в качестве нейтрального спортсмена для нее откладывается на неопределенный срок.

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Российская легкоатлетка Мария Ласицкене, лишенная в настоящее время возможности выступать на международных стартах, является ярким примером абсолютно честного спортсмена, ставшего заложником неправильных действий спортивных чиновников. Об этом сообщила ТАСС заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.

"Российская спортсменка Мария Ласицкене - это конкретный пример честного человека и великолепного спортсмена, который, несмотря на весь свой труд и соблюдение всех правил, становится заложником того, что натворили старшие товарищи. Ей не только весь антидопинговый мир восхищается, но и представители различных спортивных организаций, члены комиссии спортсменов WADA и многие другие. Меня мои иностранные коллеги спрашивают все время про нее, откуда в этой девушке только смелости", - заметила Пахноцкая.

"Что касается тревог Марии о том, что получение от международной федерации разрешения на выступления на международных стартах для нее затянется, то я в определенной степени разделяю ее опасения", - добавила собеседница ТАСС.

В расширенный пул РУСАДА в первом квартале 2020 года добавлены восемь легкоатлетов, которые также сейчас находятся в международном пуле допинг-тестирования. Речь идет о Ласицкене, Сергее Шубенкове, Анжелике Сидоровой, Илье Шкуреневе, Тимуре Моргунове, Михаиле Акименко, Илье Иванюке и Василии Мизинове.