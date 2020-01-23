Сноубордист Хадарин выиграл этап Кубка мира в Италии в слоупстайле

ТАСС, 23 января. Российский сноубордист Влад Хадарин занял первое место в слоупстайле на втором этапе Кубка мира. Соревнования проходили в Италии.

Тихомиров: сноубордист Хадарин одержал победу на этапе Кубка мира в жестком соперничестве

21-летний россиянин показал результат 85,25 балла. Второе место занял японец Руки Тобита (83,81), третьим стал его соотечественник Хироаки Кунитаке (79,75).

В соревнованиях у женщин победу одержала австралийка Тесс Коади (73,48), второй к финишу пришла британка Кати Ормерод (72,11), третьей стала Брук Войт из Канады (68,66). Россиянка Екатерина Косова показала пятый результат (66,38).

Хадарин является серебряным призером Универсиады 2019 года в слоупстайле. На этапах Кубка мира эта медаль стала третьей для него - ранее он завоевывал золото в биг-эйре (2017 год) и бронзу в слоупстайле (2019).

Следующий этап Кубка мира в слоупстайле пройдет 31 января в Маммоте (штат Калифорния, США).