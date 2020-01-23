{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Сноубордист Хадарин выиграл этап Кубка мира в Италии в слоупстайле

Второе место занял японец Руки Тобита, третье - его соотечественник Хироаки Кунитаке
Влад Хадарин EPA-EFE/MAXIM SHIPENKOV
Описание
Влад Хадарин
© EPA-EFE/MAXIM SHIPENKOV

ТАСС, 23 января. Российский сноубордист Влад Хадарин занял первое место в слоупстайле на втором этапе Кубка мира. Соревнования проходили в Италии.

На эту тему
Тихомиров: сноубордист Хадарин одержал победу на этапе Кубка мира в жестком соперничестве

21-летний россиянин показал результат 85,25 балла. Второе место занял японец Руки Тобита (83,81), третьим стал его соотечественник Хироаки Кунитаке (79,75).

В соревнованиях у женщин победу одержала австралийка Тесс Коади (73,48), второй к финишу пришла британка Кати Ормерод (72,11), третьей стала Брук Войт из Канады (68,66). Россиянка Екатерина Косова показала пятый результат (66,38).

Хадарин является серебряным призером Универсиады 2019 года в слоупстайле. На этапах Кубка мира эта медаль стала третьей для него - ранее он завоевывал золото в биг-эйре (2017 год) и бронзу в слоупстайле (2019).

Следующий этап Кубка мира в слоупстайле пройдет 31 января в Маммоте (штат Калифорния, США).

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
В Северной Осетии летом появится детская футбольная академия
Проект включает в себя пятиэтажное здание для проживания спортсменов, два футбольных поля с трибунами, зеленую зону, автомобильную парковку
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС