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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Поздняков: WADA и РУСАДА должны разрешить остальным организациям участвовать в суде

Точно в суде будут участвовать МОК, МПК, ОКР и ПКР
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) должны разрешить остальным международным спортивным организациям принять участие в заседании Спортивного арбитражного суда. Такое мнение журналистам высказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

ОКР, Паралимпийский комитет России (ПКР), Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный паралимпийский комитет (МПК) отправили соответствующие уведомления для участия в судебном споре между WADA и РУСАДА в качестве третьей стороны. Они присоединились к процессу как организации, чьи интересы затрагивает решение WADA.

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"Точно в споре будут участвовать МОК, МПК, ОКР и ПКР. Для участия этих четырех организаций не требуется согласие участников спора - WADA и РУСАДА, - сказал Поздняков - Что касается остальных организаций, то, насколько я понимаю, их так или иначе касаются последствия этих решений, которые должны быть утверждены. Все эти организации так или иначе могут пострадать, думаю, что WADA и РУСАДА должны дать этим организациям возможность поучаствовать в этом процессе".

"С моей точки зрения, решение беспрецедентное, во многих вещах нелогичное, встретило такой резонанс среди разных общественных организаций, физических и юридических лиц", - добавил он.

Исполком WADA 9 декабря 2019 года единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия кодексу и введение санкций в отношении российского спорта в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Россия рискует на четыре года лишиться права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны могут потерять возможность выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом. РУСАДА не согласилось с санкциями, 9 января WADA отправило уведомление о споре с РУСАДА в CAS.

Теги
Поздняков, Станислав АлексеевичВопрос участия россиян в международных соревнованиях
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