Поздняков: WADA и РУСАДА должны разрешить остальным организациям участвовать в суде

ОКР, Паралимпийский комитет России (ПКР), Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный паралимпийский комитет (МПК) отправили соответствующие уведомления для участия в судебном споре между WADA и РУСАДА в качестве третьей стороны. Они присоединились к процессу как организации, чьи интересы затрагивает решение WADA.

"Точно в споре будут участвовать МОК, МПК, ОКР и ПКР. Для участия этих четырех организаций не требуется согласие участников спора - WADA и РУСАДА, - сказал Поздняков - Что касается остальных организаций, то, насколько я понимаю, их так или иначе касаются последствия этих решений, которые должны быть утверждены. Все эти организации так или иначе могут пострадать, думаю, что WADA и РУСАДА должны дать этим организациям возможность поучаствовать в этом процессе".

"С моей точки зрения, решение беспрецедентное, во многих вещах нелогичное, встретило такой резонанс среди разных общественных организаций, физических и юридических лиц", - добавил он.

Исполком WADA 9 декабря 2019 года единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия кодексу и введение санкций в отношении российского спорта в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Россия рискует на четыре года лишиться права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны могут потерять возможность выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом. РУСАДА не согласилось с санкциями, 9 января WADA отправило уведомление о споре с РУСАДА в CAS.