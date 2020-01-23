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Еврокубки

"Зенит" победил "Олимпиакос" в матче баскетбольной Евролиги

Встреча завершилась со счетом 91:87
Евгений Воронов Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Евгений Воронов
© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 23 января. Петербургский "Зенит" дома обыграл греческий "Олимпиакос" со счетом 91:87 в матче 21-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча прошла на "Сибур-Арене" в присутствии 4011 зрителей.

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Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник "Олимпиакоса" Вассилис Спанулис, набравший 31 очко. У "Зенита" больше всего очков набрал Евгений Воронов (21).

В турнирной таблице Евролиги "Зенит" поднялся на 16-е место, имея в активе семь побед в 21 матче. "Олимпиакос" идет на 13-й строчке (8 побед при 13 поражениях).

В следующем туре Евролиги "Зенит" на выезде сыграет с испанской "Барселоной", "Олимпиакос" на домашнем паркете примет испанскую "Басконию". Обе встречи пройдут 30 января.

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