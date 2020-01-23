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КХЛ

СКА победил "Барыс" и гарантировал себе участие в плей-офф КХЛ

Встреча завершилась со счетом 7:4
Хоккеисты СКА Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Хоккеисты СКА
© Петр Ковалев/ТАСС

ТАСС, 23 января. Петербургский СКА со счетом 7:4 победил "Барыс" из Нур-Султана в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и обеспечил себе участие в плей-офф.

В составе победителей шайбы забросили Иван Морозов (4-я минута), Василий Глотов (26), Василий Подколзин (35), Наиль Якупов (41, 55), Йори Лехтеря (43) и Андрей Кузьменко (54). У проигравших отличились Кёртис Волк (24), Никита Михайлис (30, 33) и Корбэн Найт (50).

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"Барыс" ни разу не побеждал СКА в Санкт-Петербурге. Последний раз казахстанская команда побеждала армейцев 28 октября 2015 года.

СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 71 очко в 51 матче. За 11 матчей до конца регулярного чемпионата петербургский клуб от идущего девятым "Сочи" отделяют 23 очка. Таким образом, подопечные Алексея Кудашова не опустятся ниже восьмого места в турнирной таблице.

СКА стал вторым клубом, гарантировавшим участие в плей-офф, после действующего обладателя Кубка Гагарина московского ЦСКА. Петербургский клуб является двукратным обладателем Кубка Гагарина.

В следующем матче петербургский клуб 26 января примет минское "Динамо", "Барыс" днем ранее в гостях встретится с уфимским "Салаватом Юлаевым". 

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