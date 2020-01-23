СКА победил "Барыс" и гарантировал себе участие в плей-офф КХЛ

ТАСС, 23 января. Петербургский СКА со счетом 7:4 победил "Барыс" из Нур-Султана в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и обеспечил себе участие в плей-офф.

В составе победителей шайбы забросили Иван Морозов (4-я минута), Василий Глотов (26), Василий Подколзин (35), Наиль Якупов (41, 55), Йори Лехтеря (43) и Андрей Кузьменко (54). У проигравших отличились Кёртис Волк (24), Никита Михайлис (30, 33) и Корбэн Найт (50).