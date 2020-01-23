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КХЛ

Московское "Динамо" победило "Витязь" и прервало серию из трех поражений в КХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:1
Хоккеисты московского "Динамо" Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Хоккеисты московского "Динамо"
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Московское "Динамо" обыграло подольский "Витязь" со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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В составе победителей шайбы забросили Вадим Шипачев (25-я минута), Михал Чайковски (57) и Микс Индрашис (60). У проигравших отличился Куинтон Хауден (43). Финский защитник Юусо Хиетанен, ассистировавший в эпизоде с голом Шипачева, набрал 124-е очко (50 шайб + 74 передачи) в 296-м матче за "Динамо" и стал самым результативным легионером в истории клуба, обойдя Мартиньша Карсумса (123 очка).

Шипачев забросил 16-ю шайбу в текущем сезоне, всего в его активе 57 (16+41) очков, он занимает первое место в списке бомбардиров лиги. За карьеру в КХЛ 32-летний форвард набрал 650 (209+441) очков в 687 матчах, по этому показателю Шипачев занимает второе место, уступая нападающему магнитогорского "Металлурга" Сергею Мозякину, на счету которого 883 (399+484) очка в 777 встречах.

"Динамо" прервало серию из трех поражений и продолжает занимать третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 67 очков в 52 матчах. "Витязь" идет седьмым, имея в активе 56 очков после 50 встреч.

В следующем матче подопечные Владимира Крикунова 28 января примут нижегородское "Торпедо", "Витязь" тремя днями ранее дома сыграют с ярославским "Локомотивом".

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