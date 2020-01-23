Кущенко: бывший комиссар НБА Стерн принадлежал к людям, которым удалось изменить мир

МОСКВА, 23 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Бывший комиссар Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дэвид Стерн принадлежал к тем людям, которым удалось изменить мир. Такое мнение ТАСС высказал президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко, по приглашению НБА посетивший вечер памяти Стерна.
Стерн скончался 1 января на 78-м году жизни. 21 января в Нью-Йорке прошел вечер памяти бывшего комиссара НБА. Он занимал этот пост с 1984 по 2014 год. При нем в НБА появилась драфт-лотерея, был введен дресс-код для игроков.
"Было много воспоминаний, запомнилось яркое выступление Мэджика Джонсона. И поразило количество людей, приехавших на вечер со всего мира, - сказал Кущенко. - Во время церемонии было невероятно трогательное слайд-шоу, там проскакивали знакомые фотографии: с Красной Площади в Москве, из Кельна, когда ЦСКА играл в "НБА лайв тур", фотографии с переговоров по покупке Михаилом Прохоровым "Бруклина". Стерн с большой теплотой относился к России".
Стерн сумел разработать и внедрить в НБА инновационные технологии в области маркетинга, которые позволили увеличить доходы лиги от продажи телевизионных прав с $10 млн до $900 млн в год.
"Стерн был управленцем, который в нужное время пришел в баскетбол. Есть люди, которые меняют мир, и он точно один из таких. Он невероятно изменил мир баскетбола", - сказал Кущенко.
Во время работы Стерна в НБА появилось семь новых команд, еще шесть поменяли город. Стерн ввел потолок зарплат, в текущем сезоне он составляет $109,14 млн.