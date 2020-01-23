Кущенко: бывший комиссар НБА Стерн принадлежал к людям, которым удалось изменить мир

Стерн скончался 1 января на 78-м году жизни. 21 января в Нью-Йорке прошел вечер памяти бывшего комиссара НБА. Он занимал этот пост с 1984 по 2014 год. При нем в НБА появилась драфт-лотерея, был введен дресс-код для игроков.

МОСКВА, 23 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Бывший комиссар Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дэвид Стерн принадлежал к тем людям, которым удалось изменить мир. Такое мнение ТАСС высказал президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко, по приглашению НБА посетивший вечер памяти Стерна.

"Было много воспоминаний, запомнилось яркое выступление Мэджика Джонсона. И поразило количество людей, приехавших на вечер со всего мира, - сказал Кущенко. - Во время церемонии было невероятно трогательное слайд-шоу, там проскакивали знакомые фотографии: с Красной Площади в Москве, из Кельна, когда ЦСКА играл в "НБА лайв тур", фотографии с переговоров по покупке Михаилом Прохоровым "Бруклина". Стерн с большой теплотой относился к России".

Стерн сумел разработать и внедрить в НБА инновационные технологии в области маркетинга, которые позволили увеличить доходы лиги от продажи телевизионных прав с $10 млн до $900 млн в год.

"Стерн был управленцем, который в нужное время пришел в баскетбол. Есть люди, которые меняют мир, и он точно один из таких. Он невероятно изменил мир баскетбола", - сказал Кущенко.

Во время работы Стерна в НБА появилось семь новых команд, еще шесть поменяли город. Стерн ввел потолок зарплат, в текущем сезоне он составляет $109,14 млн.