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Чемпионат Европы по фигурному катанию

Тренер Буянова призналась, что не ожидала от фигуриста Даниеляна серебра на дебютном ЧЕ

16-летний спортсмен на турнире в Граце уступил только соотечественнику Дмитрию Алиеву

ГРАЦ /Австрия/, 24 января. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Тренер Елена Буянова призналась, что не ожидала от своего ученика Артура Даниеляна серебряной медали на его первом в карьере чемпионате Европы по фигурному катанию. Об этом Буянова рассказала ТАСС.

Чемпионом Европы стал 20-летний Дмитрий Алиев с результатом 272,89 балла. На втором месте расположился 16-летний Даниелян (246,74), на третьем - грузин Морис Квителашвили (246,71).

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"Конечно, не ожидала такого расклада, здесь два таких опытных фигуриста выступали - Дима Алиев и Саша Самарин. За Диму безумно рада, здорово, что он стал чемпионом", - сказала Буянова.

"Артур так выложился на четверных, что упал. Конечно, такие вещи нельзя допускать, но это вопрос опыта. Однако мне понравилось, как он себя настроил и проводил разминку. В нем начинает расти спортивный дух, сейчас главное для него - уверенность", - отметила тренер.

Буянова подчеркнула, что Даниелян - настоящий фанат фигурного катания. "Когда он приехал ко мне, я увидела в нем огромное желание добиться результата. Он фанат фигурного катания - знает всех, смотрит, следит за видом спорта. Мне всегда хотелось, чтобы он поверил в себя", - заключила Буянова.

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